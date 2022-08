Walmart stijgt op Wall Street na meevallende resultaten

Walmart werd dinsdag bijna 5 procent hoger gezet op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden opgelucht op de meevallende resultaten van het grootste supermarktconcern van de Verenigde Staten, dat een maand geleden nog een winstwaarschuwing gaf. Walmart boekte meer omzet dan verwacht en werd ook iets positiever over de rest van het jaar. Wel merkt het concern op dat consumenten vanwege de hoge inflatie minder uitgeven aan bijvoorbeeld kleding omdat ze meer geld kwijt zijn aan voedingsproducten.