Onderzoek: kwart bedrijfs- en overheidsgebouwen niet zuinig

Van alle bedrijfs- en overheidsgebouwen in Nederland is mogelijk een kwart niet energiezuinig. Slecht een klein deel van de gebouwen in Nederland heeft op dit moment een energielabel, maar onderzoekers van Taskforce Label A bedachten een methode om toch iets over het verbruik te kunnen zeggen. Zij schatten dat zo’n 115.000 van de circa 480.000 zogeheten utiliteitsgebouwen slechter scoren dan energielabel C, de ondergrens voor gebouwen die als energiezuinig gelden.