De NS start dinsdag met het testen van de Airport Sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Daarvoor zijn gewone Sprinters voorzien van extra techniek en camera’s. Doel is om te kijken hoe er tijdwinst is te behalen. De testritten zijn zes weken lang elke dinsdag en woensdag, en onder meer het vertrek- en aankomstproces wordt onderzocht. De reiziger merkt er als het goed is weinig van.