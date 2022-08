Het Italiaanse modehuis Prada wil minstens 1 miljard dollar ophalen met een tweede beursnotering in Milaan. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De in Milaan gevestigde maker van luxe kleding, parfums en designerhandtassen heeft al een beursnotering in Hongkong en zou de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs in de arm hebben genomen om een notering in het thuisland voor te bereiden.