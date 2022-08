Het binnenvaartbedrijf Contargo kan door lage waterstanden geen containers meer vervoeren over een groot deel van de Rijn in Duitsland. Bij het plaatsje Kaub zakt het waterpeil waarschijnlijk tot onder de 40 centimeter waardoor de schepen van de containervervoerder niet meer veilig kunnen varen over het gedeelte van de rivier tussen Bonn en Basel.