In Twente en een deel van Salland in Overijssel dreigt onherstelbare natuurschade te ontstaan door de droogte. Daarom heeft waterschap Vechtstromen vrijdag een sproeiverbod ingesteld voor de kwetsbare natuurgebieden en voor een zone van 200 meter rondom deze gebieden. Er mag geen grondwater meer worden opgepompt voor beregening of bevloeiing, aldus het schap, omdat de grondwaterstand te ver wegzakt door gebrek aan regen.