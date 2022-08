De brandweer is nog altijd aan het blussen op de Zuid-Limburgse Brunssummerheide, waar donderdagavond een brand uitbrak. Hoewel het vuur zich niet uitbreidt, heeft de brandweer er moeite mee de brand uit te krijgen. „De brand zit diep in de grond, dat is lastig om bij te komen”, aldus een woordvoerder.