De rechtbank in Leeuwarden doet vrijdag uitspraak in de strafzaak tegen tien mannen die verantwoordelijk worden gehouden voor het afvuren van een carbidkanon in het Friese Joure, op oudejaarsdag 2020. De explosie leidde tot schade aan auto’s, winkels, huizen en een hotel. Niemand raakte ernstig gewond.