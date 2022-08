Radboudumc ontwikkelt middel tegen verspreiding malaria

Onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen denken een middel te hebben ontwikkeld tegen de verspreiding van malaria. Als een malariamug een mens steekt die ermee geïnjecteerd is en diens bloed opzuigt, worden de malariaparasieten in die mug onschadelijk gemaakt, maken ze op uit klinisch onderzoek. De gestoken persoon kan zelf nog wel malaria krijgen, maar als de mug in kwestie daarna een ander prikt zal besmetting waarschijnlijk uitblijven.