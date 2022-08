De 18-jarige Nederlander die woensdagochtend in een vliegtuig op Rotterdam The Hague Airport een foto van een neergestort vliegtuig deelde met andere passagiers is op de zogenoemde zwarte lijst van Transavia gezet. Dit bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving door RTL Nieuws. De man mag de komende vijf jaar niet meer vliegen met Transavia.