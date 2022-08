Rabobank komt donderdag als derde Nederlandse grootbank met een update over de resultaten in de voorbije maanden. Net als bij ING en ABN AMRO is het de vraag wat de bank merkt van het oplopen van de rente en de hoge inflatie van de laatste tijd. Ook kan topman Wiebe Draijer in een toelichting mogelijk nog meer zeggen over de stikstofcrisis en de oplossingen die hij ziet om daaruit te komen.