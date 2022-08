In Engeland en Wales zijn voor het eerst meer baby’s geboren bij ongehuwde moeders dan bij getrouwde moeders. Van de 624.828 vorig jaar geboren baby’s was 51,3 procent buitenechtelijk doordat de moeder niet was getrouwd of geen geregistreerd partnerschap had. Dat kwam nog niet voor sinds het begin van de registratie in 1845, meldt het nationale statistiekbureau ONS.