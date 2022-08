Farmaceuten Pfizer en Valneva hopen tegen 2025 een vaccin te hebben ontwikkeld tegen de ziekte van Lyme. Een al lopend onderzoek naar dit VLA15 gaat binnenkort een nieuwe, zeer belangrijke fase in, met vijftig partners en 6000 proefpersonen vanaf vijf jaar wereldwijd. Behalve in Nederland zal het worden uitgevoerd in Finland, Duitsland, Polen, Zweden en de Verenigde Staten, allemaal landen waar Lyme veel voorkomt.