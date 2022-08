Wall Street opent lager na sterke banengroei in VS

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verlies geopend. Beleggers op Wall Street reageerden op het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Volgens dat rapport kwamen er in juli 528.000 nieuwe banen bij in de grootste economie ter wereld. Dat was veel meer dan economen hadden verwacht. De banengroei in de Verenigde Staten speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Amerikaanse centrale bank meer ruimte om de rente fors te blijven verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie.