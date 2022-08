Duizend patiënten uit Oekraïne naar ziekenhuizen in EU

De Europese Unie heeft sinds begin maart duizend chronisch zieke patiënten en oorlogsgewonden uit Oekraïne overgebracht naar gespecialiseerde ziekenhuizen in achttien EU-landen. Door de aanhoudende Russische agressie in het land kunnen lokale ziekenhuizen de vraag naar hulp en zorg in toenemende mate niet aan. Ook Nederland heeft gewonde of zieke Oekraïense patiënten overgenomen, meldt de Europese Commissie, die de transfers coördineert en financieel ondersteunt.