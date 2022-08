De waterstand in de Maas daalt op dit moment langzaam en de daling zet door, maar er is in de Maas nog geen sprake van een dreigend watertekort. De aanvoer van water in de rivier is nog voldoende om aan de watervraag te voldoen, aldus Rijkswaterstaat. Waterschap Aa en Maas denkt dat de rivier de hele komende week nog voldoende water zal behouden.