Cryptobedrijf Coinbase is donderdag flink gestegen op Wall Street na een deal met investeerder BlackRock. Coinbase gaat het mogelijk maken voor klanten van BlackRock om in cryptomunten te handelen. De deal zorgde ervoor dat het aandeel Coinbase in de vroege handel haast 40 procent steeg, maar daar bleef uiteindelijk 10 procent van over. Tot vandaag was Coinbase twee derde van zijn beurswaarde kwijtgeraakt dit jaar.