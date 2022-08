De Republikeinse gouverneur van Florida, Ron DeSantis, heeft een officier van justitie in zijn staat geschorst omdat hij geen mensen wil vervolgen voor het overtreden van de abortuswet. Aanklager Andrew Warren had duidelijk gemaakt dat hij vervolging van mensen die abortuszorg zoeken, faciliteren of verlenen niet gepast vindt en dat beschouwt de gouverneur als „plichtsverzuim”.