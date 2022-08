ING daalt, IMCD stijgt op lager Damrak na handelsupdates

ING was donderdag de grootste daler in de AEX-index met een verlies van ruim 3 procent. Het financiële concern voelt de flink opgelopen inflatie in Turkije in zijn resultaten. Door de hyperinflatie in het land moet de bank aanpassingen in de boeken van zijn Turkse dochterbedrijf doen en wordt de kwartaalwinst met bijna een kwart miljard euro geraakt. Ook moest de bank ruim 200 miljoen euro opzijzetten voor leningen die mogelijk nooit meer worden terugbetaald.