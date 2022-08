ING heeft in het tweede kwartaal naar verwachting ruim een derde minder winst geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee lijkt het financiële concern de afzwakkende economische groei als gevolg van een energiecrisis, verstoringen in de industrie en hoge inflatie flink te voelen. Dit is althans waarop analisten in doorsnee rekenen. ING opent donderdagochtend de boeken over de voorbije maanden.