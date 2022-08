Bij een steekpartij in Hardinxveld-Giessendam is woensdagochtend een 27-jarige man uit Papendrecht gewond geraakt. Niet lang na het incident is een 29-jarige vrouw uit Hardinxveld-Giessendam aangehouden. De politie denkt dat de betrokkenen elkaar kenden en dat het gaat om „een ruzie in de relationele sfeer”.