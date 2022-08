De gouverneur van de Amerikaanse staat Californië heeft maandag de noodtoestand uitgeroepen vanwege het toenemende aantal besmettingen met apenpokken. Hij hoopt dat daardoor meer mensen sneller kunnen worden gevaccineerd in de grootste staat van de Verenigde Staten. De vraag naar de vaccins in Californië is op het moment groter dan het aanbod, meldt nieuwszender CNBC.