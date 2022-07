Het boemerangeffect van westerse sancties

Topman Ben van Beurden van Shell herhaalde het deze week: „Er wacht een zware winter.” Eerder schetste hij al een donker scenario met een „zeer significante escalatie van de energieprijzen” –en die zijn al zo hoog– en in het ergste geval een rantsoenering. Hij is niet de enige die sombert. Fatih Birol, hoofd van het Internationaal Energie Agentschap (IEA), sprak recent van „code rood voor Europa.” „Ik ben buitengewoon bezorgd voor de komende maanden”, schreef hij in een brandbrief.