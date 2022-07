Beleggers zetten eigenaar Mall of the Netherlands hoger op beurs

Winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield hoorde donderdag bij de winnaars op de beurs in Amsterdam. Beleggers zetten de eigenaar van de Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam beduidend hoger na een goed kwartaalbericht. Het was sowieso een drukke cijferdag op de beurzen. Shell wist beleggers ook gerust te stellen bij het openen van de boeken. Buiten Nederland verwerkte de markt de resultaten van grote bedrijven als AB InBev en Volkswagen.