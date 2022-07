OM: inzet is opsporen en vervolgen mensen achter strafbare acties

Het Openbaar Ministerie zet zich er samen met de politie voor in om de mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten tijdens de boerenacties op te sporen en te vervolgen. „Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, maar de verwachting is dat dit op termijn wel gebeurt”, aldus de voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie (OM) Gerrit van der Burg in een verklaring donderdag.