Zeer grote brand in palletopslag Eemnes onder controle

In Eemnes is de grote brand die zaterdagavond woedde bij een leverancier van bouwmaterialen onder controle, meldt de veiligheidsregio Utrecht. De brand ontstond buiten in een opslag voor pallets, maar sloeg al snel over naar een bedrijfspand. Inmiddels is het sein ‘brand meester’ gegeven. Er wordt nog wel nageblust, waardoor er nog wat rook is.