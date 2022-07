De inflatie in Duitsland blijft in juli op een hoog niveau, ondanks maatregelen van de Duitse overheid om consumenten te helpen met de sterk gestegen prijzen. Volgens voorlopige cijfers van het Duitse federale statistiekbureau Destatis komt de inflatie deze maand uit op 7,5 procent, tegen 7,6 procent een maand eerder. Economen hadden een iets sterkere daling van de inflatie in de grootste economie van Europa verwacht.