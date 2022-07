De alarmcentrale van de ANWB is de afgelopen vier weken ruim 280.000 keer gebeld door Nederlanders met pech in het binnen- en buitenland. Vooral reizigers met autopech in het buitenland belden de centrale om hulp: zo’n 34 procent meer dan in dezelfde periode in 2019, de laatste ‘normale’ zomer voor corona.