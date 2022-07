Rijkswaterstaat is woensdagochtend druk bezig met de boerenacties op en bij snelwegen. „Onze eerste prioriteit is het veiligstellen van de situaties op de weg”, zegt een woordvoerder. Boeren hebben op verschillende plekken op en bij snelwegen mest en puin gestort. Ook zijn hooibalen in brand gestoken. Rijkswaterstaat verwacht zeker de hele ochtend bezig te zijn om alles opgeruimd te krijgen.