De EU-ministers van energie sluiten dinsdag naar verwachting een compromis over gasbesparingen. Zo moet worden voorkomen dat huishoudens en essentiële voorzieningen als ziekenhuizen de komende winter letterlijk in de kou komen te staan indien Rusland de gastoevoer verder of helemaal afsluit. Volgens het noodplan zullen alle landen de komende maanden vrijwillig 15 procent minder gas consumeren.