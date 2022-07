De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft een commandant in Oost-Oekraïne vervangen. Hryhori Halahan gaf sinds augustus 2020 leiding aan speciaal getrainde militaire eenheden die in de regio’s Donetsk en Loehansk vochten tegen pro-Russische separatisten en het Russische leger, dat in februari 2022 het land binnenviel. De 44-jarige generaal-majoor is vervangen door Viktor Khorenko.