Met de droogte van de afgelopen weken zijn organisaties zoals Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer „extra alert” op natuurbranden, zeggen ze na een belronde van ANP. Op Natuurbrandrisico.nl, van Brandweer Nederland, valt te lezen dat in bijna heel Nederland de hoogste fase geldt. Dat betekent dat het al langere tijd droog is geweest en het risico op een brand in de natuur groot is.