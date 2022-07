Duitsland neemt een belang van 30 procent in het noodlijdende energiebedrijf Uniper. De Duitse staat betaalt daar ongeveer 267 miljoen euro voor of 1,70 euro per aandeel. Dat is aanzienlijk minder dan de marktwaarde van een aandeel Uniper. Dat kostte vrijdagmiddag op de beurs in Frankfurt iets minder dan 11 euro.