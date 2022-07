Winkelvastgoedfonds Wereldhave heeft in het eerste halfjaar het winkelend publiek zien terugkeren naar zijn winkelcentra. De aantallen daarvan zijn terug op het niveau van voor de coronapandemie. Ook merkt Wereldhave dat het bedrijf de huur weer iets kan opvoeren. De afgelopen jaren waren nieuwe huren telkens lager dan die het jaar ervoor, maar in Nederland is daar nu een kentering in gekomen.