Eerste poliobesmetting in de VS sinds 1993

Er is een geval van polio vastgesteld bij een patiënt in een voorstad van New York, meldt het ministerie van Gezondheid van de staat New York. De federale gezondheidsdienst CDC heeft het geval bevestigd. De laatste keer dat een besmetting met polio in de VS werd geregistreerd was in 1993. Destijds was het virus buiten de VS opgelopen. Dat is vermoedelijk ook nu het geval. Volgens de CDC zijn er sinds 1979 geen poliogevallen binnen de VS ontstaan.