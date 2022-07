Het hof Arnhem-Leeuwarden kan geen duidelijkheid geven over de reden waarom de voor drugshandel veroordeelde oud-televisiepresentator Frank Masmeijer gratie heeft gekregen. Een advies over het wel of niet verlenen van gratie is niet openbaar en kan om die reden niet gepubliceerd of nader toegelicht worden, meldt het hof in een donderdag gepubliceerde toelichting.