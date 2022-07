Het hoogheemraadschap van Delfland sluit vanaf dinsdag de sluizen in Schiedam en Vlaardingen voor de recreatievaart. Beroeps- en recreatievaart kunnen vanaf die dag beperkt gebruikmaken van de Parksluizen in Rotterdam. Het schap heeft donderdag code oranje uitgeroepen voor het hele werkgebied, omdat de vraag naar zoetwater door de droogte groter is geworden dan het waterschap kan leveren.