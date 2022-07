Een Nederlandse is samen met haar man vermoord op het eiland Antigua in de Caraïbische Zee, melden plaatselijke media. De 60-jarige vrouw werd samen met haar 65-jarige echtgenoot dood aangetroffen in hun woning in het dorp Golden Grove. Beide slachtoffers hadden kogelwonden. Daarnaast had de man ook een meswond, aldus onderzoekers.