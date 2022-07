Twee jongens van 16 en 17 uit de omgeving van Tilburg zijn woensdagmiddag mishandeld in het Zeeuwse Cadzand. De politie meldt dat ze werden belaagd door een groep jongeren die vermoedelijk uit de omgeving van Cadzand komt. In Oostburg is een 14-jarige jongen uit de gemeente Sluis als verdachte aangehouden.