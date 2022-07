Onderhoud Nord Stream is voorbij, Europa wacht op gastoevoer

Het onderhoud aan de gaspijplijn Nord Stream zou volgens planning donderdag afgerond moeten zijn. Sinds vorige week maandag is de pijpleiding onder de Oostzee dicht en vloeit er helemaal geen gas meer vanuit Rusland naar Duitsland en verder Europa in. Europese landen zullen gespannen kijken of het Russische staatsgasbedrijf Gazprom weer gas gaat leveren. De angst bestaat dat Rusland de gastoevoer helemaal stopt als antwoord op de Europese sancties.