Negen mannen die op oudjaarsdag 2020 mogelijk betrokken waren bij de ontploffing van een carbidkanon in het Friese Joure, moeten donderdag voor de rechter in Leeuwarden verschijnen. Bij de flinke ontploffing aan de Tolhûswei raakten huizen en een hotel in de nabije omgeving zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond.