VluchtelingenWerk noemt het een „absurd idee” om vluchtelingen in een dobberend cruiseschip op te vangen. Hiermee reageert de organisatie op plannen die staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) woensdag bekendmaakte na crisisoverleg over de asielopvang. Van der Burg meldde dat onderzocht wordt of cruiseschepen, met aan boord asielzoekers, op zee kunnen blijven in plaats van dat ze aanleggen.