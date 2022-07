Rijkswaterstaat sluit donderdagmorgen de sluis in het Maas-Waalkanaal in Weurt bij Nijmegen. Dat is noodzakelijk vanwege de zeer lage waterstand in de Waal. Er is onvoldoende diepgang voor schepen in de sluis. Door de lage waterstand raakt het mechanisme van de sluisdeuren ook overbelast, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.