Bij frambozen is het contrast tussen de plant en de vrucht wonderlijk groot. In de tuin is het een woeste groeier die, als je hem de kans geeft, overal de kop opsteekt. Zelfs de nauwe voeg tussen het straatwerk van het terras biedt voldoende ruimte voor het opschieten van nieuwe, stekelige loten. Droge periodes, stormen en ander ongemak: de framboos groeit onverstoorbaar verder.