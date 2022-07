De Franse brandweer krijgt de bosbranden ten zuiden van Bordeaux geleidelijk onder controle dankzij de lagere temperatuur, maar het vuur is nog niet gestopt. Bij Landiras en Teste-de-Buch zijn de afgelopen week 37.000 mensen geëvacueerd en is ruim 20.000 hectare afgebrand. Sinds dinsdagavond is er slechts 300 hectare bijgekomen.