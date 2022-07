Vijftien kinderen gewond door ongeluk met pony’s in Frankrijk

Bij een ongeluk met op hol geslagen pony’s zijn dinsdagavond in het Franse Bretagne vijftien kinderen gewond geraakt, onder wie drie ernstig. Twee begeleiders raakten ook gewond. In totaal 25 kinderen in de leeftijd van 9 tot 13 jaar brachten samen met de twee begeleiders een groep pony’s naar een weide bij het dorp Saint-D’Hervé. Om onbekende redenen keerde een pony zich plotseling om en begon te rennen, de rest volgde het voorbeeld en liep in het gedrang kinderen onder de voet.