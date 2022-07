Eerste Vierdaagselopers zijn alweer terug in Nijmegen

De eerste deelnemers aan de Vierdaagse van Nijmegen zijn alweer terug in Nijmegen. Elk jaar probeert een klein aantal lopers als eerste te finishen. In totaal zijn woensdagmorgen ongeveer 37.000 lopers begonnen aan de Dag van Wijchen. Dat betekent dat ruim 1800 wandelaars hebben besloten om niet te gaan lopen, want er zijn 38.455 startbewijzen opgehaald. Er schreven zich ruim 42.000 mensen in voor de grootste wandeltocht ter wereld.