Op veel plaatsen in Nederland is de temperatuur het afgelopen uur al meer dan 2 graden gestegen, meldt Weeronline. Zo gaf het kwik in Woensdrecht en in Beek rond 11.00 uur al 32,9 graden aan. Rond 10.00 uur was de tropische grens van 30 graden al op meerdere plekken in het land bereikt.