Buitenlandse scholieren en werkenden die tijdelijk in Oekraïne verbleven en vanuit daar zijn gevlucht voor de oorlog, mogen vanaf dinsdag bij aankomst in Nederland geen beroep meer doen op de gemeentelijke opvang. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. De maatregel geldt niet voor de zogeheten ‘derdelanders’ die nu al in Nederland zijn: zij mogen blijven.