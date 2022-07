Techconcern IBM heeft in het tweede kwartaal opnieuw de omzet opgevoerd. Het bedrijf zag vooral de vraag naar clouddiensten en mainframe-computers toenemen. Daar staat tegenover dat de goedlopende Russische tak vanwege de oorlog in Oekraïne werd afgestoten. Ook de dure dollar zit IBM dwars. Contracten die in bijvoorbeeld euro’s werden afgesloten leverden veel minder dollars op.